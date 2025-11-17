Presidente de Republicanos: “tenemos que conquistar a los que votaron por Parisi”
Arturo Squella, presidente del partido Republicano y senador electo por Valparaíso, se refirió al paso de José Antonio Kast a segunda vuelta y abordó el factor Parisi, asegurando que "hay que conquistar a los que votaron" por el excandidato del PDG.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.