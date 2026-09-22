Presidente Kast se alista para su debut en la ONU: conoce los detalles del discurso y a qué hora es
Este martes, el Presidente José Antonio Kast realizará su primera alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se espera se realice poco antes de las 15.00, hora chilena. Desde Nueva York, la periodista de La Tercera, Rocío Latorre, explicó el foco que tendrá el discurso del mandatario y detalló que hubo gestiones para que Kast pudiera encontrarse con su par de Estados Unidos, Donald Trump.
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