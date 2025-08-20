SUSCRÍBETE
Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Decenas de cubanos bloquearon las calles para protestar por la falta de agua potable. La escasez del elemento vital, ha generado una crisis en La Habana que se ha prolongado durante varios días y está afectando a miles de familias.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Las manifestaciones fueron registradas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), quienes denuncian que en la isla no se están cumpliendo los derechos fundamentales de las personas en medio de una crisis social y económica que cada día se agudiza.

Antonio Rodríguez, presidente de la institución, aseguró que cerca de 250 mil personas carecen de un suministro regular de agua, debido a las constantes fallas eléctricas que afectan el funcionamiento de los equipos de bombeo.

Expertos estiman que el gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar la deteriorada red, afectada por décadas de uso y falta de mantenimiento.

