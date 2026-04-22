“Puede marcar un antes y un después”: Presidente Kast firma plan de Reconstrucción Nacional

El proyecto de “Reconstrucción Nacional”, presentado el pasado 15 de abril en la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, fue firmado para ser enviado a la Cámara de Diputados, concretamente a la Comisión de Hacienda.

“Hoy damos el primer paso en el camino correcto y esperamos que el Parlamento atienda esta propuesta y resuelva en conciencia, en favor de todos los chilenos”, señaló el Jefe de Estado.

Además, emplazó al Congreso: “Cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empleo o del estancamiento”.

Así, cuestionó a quienes adelantaron públicamente su rechazo al proyecto.