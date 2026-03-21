¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te juntas con gente “tóxica”?

La investigación descubrió que interactuar con personas que nos crean problemas o nos hacen la vida más difícil, está asociado con un envejecimiento biológico más rápido.

Cada “molestia” adicional en la vida de una persona puede añadir aproximadamente nueve meses a la edad biológica.

La edad biológica, a diferencia de la edad cronológica, que mide el tiempo transcurrido desde el nacimiento, marca el envejecimiento real del organismo.

Hace mucho tiempo se sabe que las relaciones con personas que contribuyen a nuestra felicidad previenen el deterioro cognitivo y retrasan el envejecimiento biológico.

El estudio encuestó a más de 2.000 personas sobre la prevalencia de las personas problemáticas en sus vidas. Luego les hicieron pruebas para medir su edad biológica y su ritmo de envejecimiento basándose en patrones de ADN en su saliva.

Los hallazgos revelaron que quienes tenían más personas problemáticas envejecían más rápido. Incluso, por cada persona problemática adicional que enfrentaban, su ritmo de envejecimiento se aceleraba un 1,5 %, aumentando su edad biológica en nueve meses.

Así, los investigadores demostraron la importancia de minimizar la exposición a personas que generan mucho estrés y conflictos en nuestras vidas.