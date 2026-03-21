SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te juntas con gente “tóxica”?

    Pasar tiempo con personas complicadas podría acortar tu vida. Esa es la principal conclusión de un estudio financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos. Acá te lo contamos

    Por 
    Pato Lazcano y Pablo Gándara

    La investigación descubrió que interactuar con personas que nos crean problemas o nos hacen la vida más difícil, está asociado con un envejecimiento biológico más rápido.

    Cada “molestia” adicional en la vida de una persona puede añadir aproximadamente nueve meses a la edad biológica.

    La edad biológica, a diferencia de la edad cronológica, que mide el tiempo transcurrido desde el nacimiento, marca el envejecimiento real del organismo.

    Hace mucho tiempo se sabe que las relaciones con personas que contribuyen a nuestra felicidad previenen el deterioro cognitivo y retrasan el envejecimiento biológico.

    El estudio encuestó a más de 2.000 personas sobre la prevalencia de las personas problemáticas en sus vidas. Luego les hicieron pruebas para medir su edad biológica y su ritmo de envejecimiento basándose en patrones de ADN en su saliva.

    Los hallazgos revelaron que quienes tenían más personas problemáticas envejecían más rápido. Incluso, por cada persona problemática adicional que enfrentaban, su ritmo de envejecimiento se aceleraba un 1,5 %, aumentando su edad biológica en nueve meses.

    Así, los investigadores demostraron la importancia de minimizar la exposición a personas que generan mucho estrés y conflictos en nuestras vidas.

    Más sobre:Estréspersonas toxicassicologíaansiedadataques de pánico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    RN lanza ofensiva “Dónde están las lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric

    Estados Unidos asegura que ha “debilitado” el control de Irán sobre Ormuz tras su ataque a la costa iraní de esta semana

    Homicidio con arma cortante en Valparaíso: víctima no tenía antecedentes policiales

    Quién fue César Chávez, el líder de derechos civiles en EE.UU. cuyo legado es cuestionado por denuncias de abuso

    Joaquín Niemann sufre un leve retroceso y sale del top ten en el LIV de Sudáfrica

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    RN lanza ofensiva “Dónde están las lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric
    Chile

    RN lanza ofensiva “Dónde están las lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric

    Homicidio con arma cortante en Valparaíso: víctima no tenía antecedentes policiales

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile
    Negocios

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile

    LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio
    Tendencias

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    ¿Te sientes mejor cuando tu casa está ordenada y limpia? Esta es la explicación científica

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Joaquín Niemann sufre un leve retroceso y sale del top ten en el LIV de Sudáfrica
    El Deportivo

    Joaquín Niemann sufre un leve retroceso y sale del top ten en el LIV de Sudáfrica

    Hito histórico: Olimpiadas Especiales Chile lanza Primer Registro Nacional para deportistas con discapacidad intelectual

    STGO 21K regresa con dos ediciones este año

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    Steve Hackett, la guitarra de Genesis: “Algunas cosas del grupo las he convertido en mías, porque incluyo más de mí mismo”

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Estados Unidos asegura que ha “debilitado” el control de Irán sobre Ormuz tras su ataque a la costa iraní de esta semana
    Mundo

    Estados Unidos asegura que ha “debilitado” el control de Irán sobre Ormuz tras su ataque a la costa iraní de esta semana

    Quién fue César Chávez, el líder de derechos civiles en EE.UU. cuyo legado es cuestionado por denuncias de abuso

    Un juez dicta 140 días de prisión preventiva contra Marcelo Arce, hijo del expresidente de Bolivia Luis Arce

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo
    Paula

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial