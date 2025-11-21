¿Qué ver este fin de semana?: “Mr. Scorsese”, lo humano y lo divino de un genio del cine
En conversación con Francisco Aravena, la editora cultural de Radio Duna, Paula Frederick, recorre los 5 capítulos del documental sobre la vida del aclamado cineasta, disponible en Apple TV. Dirigido por Rebeca Miller, la producción despliega las luces y sombras de su cine, una infancia marcada por Little Italy, el asma y las películas clásicas, sus glorias y fracasos, y el camino que lo llevó a realizar obras cumbres como Taxi Driver (1976), Goodfellas (1990) y Toro Salvaje (1980).
