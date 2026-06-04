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    Clarissa Casciano: La dueña del estilo urbano

    Clarissa Casciano nació en San Pablo, donde aprendió lo que es una ciudad cosmopolita y competitiva. Luego se fue a Buenos Aires, ciudad entretenida y culta, donde fue modelo y estudió periodismo. Finalmente llegó a Santiago, y fundó la agencia Magnolia Comunicaciones, después uno de los primeros restaurantes de Nueva Costanera y hoy es socia de Bar Flama, una pizzería que se ha convertido en una de las favoritas de Providencia y Lastarria.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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