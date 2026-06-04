Clarissa Casciano: La dueña del estilo urbano

Clarissa Casciano nació en San Pablo, donde aprendió lo que es una ciudad cosmopolita y competitiva. Luego se fue a Buenos Aires, ciudad entretenida y culta, donde fue modelo y estudió periodismo. Finalmente llegó a Santiago, y fundó la agencia Magnolia Comunicaciones, después uno de los primeros restaurantes de Nueva Costanera y hoy es socia de Bar Flama, una pizzería que se ha convertido en una de las favoritas de Providencia y Lastarria.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.