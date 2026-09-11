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    Radar LT | Encuesta UDP: 69% usa inteligencia artificial, pero persisten la desconfianza y el temor

    La Encuesta ICSOH-UDP revela un uso masivo de la IA, pero también desconfianza y preocupación por su impacto en el empleo, la educación y los servicios esenciales

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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