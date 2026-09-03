Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
Club La Tercera
Papel Digital
Opens in new window
LT Educa
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
LT Educa
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Horizontes
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
Club La Tercera
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Radar LT | Paradiplomacia y el dilema de las fronteras en el norte de Chile
El Dr. Cristian Ovando explora cómo los gobiernos locales de Tarapacá y Arica construyen vínculos internacionales con Perú y Bolivia al margen de las decisiones de Santiago.
Por
Paula Morales
3 SEPTIEMBRE 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Videopodcast
Radar LT
Paradiplomacia
Fronteras
Perú
Bolivia
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 14 min
Radar LT | IA sin sesgos: tecnología justa para el diagnóstico de cáncer de piel en el norte de Chile
hace 18 min
Sala de Pauta | Ignacio Walker sobre Bachelet y la ONU: “Está haciendo algo que nace de las convicciones, no de la calculadora”
hace 23 min
Corte rechaza recurso de la Fiscalía y mantiene libertad para 13 formalizados en caso Imperio Ámsterdam
hace 26 min
Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open
hace 38 min
Tiene 113 mil estudiantes en 19 sedes: quién es el nuevo rector al mando de Duoc UC
hace 43 min
Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso
Servicios
Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League
Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming
Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común
Chile
Corte rechaza recurso de la Fiscalía y mantiene libertad para 13 formalizados en caso Imperio Ámsterdam
Minvu anuncia plan para Tarapacá con foco en socavones, nuevas viviendas y desalojos de tomas
En la OEA y en el BID: el inicio de la presentación internacional del libro del expresidente Sebastián Piñera
Negocios
Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso
Mas y expectativas para las bencinas previo a Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”
Grupo CAP solicita proceso para declarar su filial Cintac como una sociedad anónima cerrada
Tendencias
Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto
Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h
El Deportivo
Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open
En vivo: Ipswich de Marcelino Núñez recibe a Liverpool por la Premier League
En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Real Madrid de Mourinho por la liga española
Tecnología
Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen
Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
Cultura y entretención
Los productores tras el sonido de Gondwana: “El regreso del sábado será mucho más grande que un concierto de música”
AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”
Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”
Mundo
Pedro Cateriano, expremier peruano: “Uno de los retos de Keiko Fujimori es dar muestras de respeto a la libertad de expresión”
La ONU pide abandonar la proyección de Mercator en favor de mapas más “precisos” sin distorsiones cartográficas
La Casa Blanca habilita en su web juegos sobre la agenda de Trump, incluidos el muro y la deportación de migrantes
Paula
Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
Hablemos de amor: amar lejos de casa
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.