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Radar LT | Tecnología chilena avanza contra el cáncer de próstata
En el capítulo de hoy conversaremos con el doctor, Cristián Pereda, parte de esta alianza entre Brasil- Chile que están realizando un estudio fase II para el cáncer de próstata.
Por
Paula Morales
6 AGOSTO 2026
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