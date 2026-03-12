Radiografía al Kast Presidente: “Renuncia a su naturaleza impugnadora”
La decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon, afirmó en el programa de streaming de La Tercera que aunque "el Partido Republicano y José Antonio Kast crecieron como impugnadores", el ahora Mandatario está apostando una "estructura más amplia, más dialogante". Esto, según la analista, podría abrirle un flanco más a la derecha, quienes le podrían "exigir una coherencia" con su relato inicial.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.