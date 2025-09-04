SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Rafael Gumucio: Matta en Nueva York

Conversamos con Rafael Gumucio, sobre su último libro, "El Vértigo del Eros", que narra la vida del pintor Roberto Matta en Nueva York, la ciudad donde realizó sus cuadros más importantes, pero que finalmente terminó odiando.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
Más sobre:Money TalksNegociosdinero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Refill: la innovación sostenible con la que L’Oréal Groupe busca liderar el futuro de la belleza

Por séptimo año consecutivo Laben Chile llama a postular al envase más sostenible del país

Madre e hijo sobreviven tras caer a un roquerío en Concón: auto perdió el control en plena curva

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

Nueva Maxus T60 Max 2026: crece con la renovación

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”
Chile

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles
Negocios

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia
El Deportivo

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia

Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido

Exjugador del Betis revela tenso cruce con Manuel Pellegrini: “Fue la pelea más fuerte que tuve en mi vida”

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club
Finde

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú
Mundo

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Israel advierte de que no recibirá a Macron hasta que no retire su anuncio sobre el reconocimiento del Estado palestino

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral