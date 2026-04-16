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    Realista y frenética: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns

    Culto vio Alguien Tiene que Saber, la producción inspirada en la desaparición del joven penquista. En la antesala a su estreno en Netflix –este miércoles 15 de abril–, aquí revisamos sus principales claves, incluyendo el cambio de los nombres de los protagonistas –la familia se llama Montoya Font– y el peso de los personajes interpretados por Alfredo Castro, Paulina García y Gabriel Cañas. Ojo: esta nota contiene spoilers.

    Por 
    Gonzalo Valdivia y Alex Utreras
    Más sobre:Matute JohnsSeriesNetflixSerie de Matute Johns

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