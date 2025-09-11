Reaparece exsenadora Isabel Allende en acto de conmemoración por los 52 años del golpe
La exsenadora hizo su reaparición pública en la ceremonia de esta mañana en La Moneda. Allende fue destituida de su cargo hace seis meses por el TC luego de la fallida compraventa al Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Por ese caso renunció la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, quien hoy no asistió a la ceremonia en la sede de Gobierno.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.