Reaparece exsenadora Isabel Allende en acto de conmemoración por los 52 años del golpe

La exsenadora hizo su reaparición pública en la ceremonia de esta mañana en La Moneda. Allende fue destituida de su cargo hace seis meses por el TC luego de la fallida compraventa al Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Por ese caso renunció la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, quien hoy no asistió a la ceremonia en la sede de Gobierno.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Servicios

Chile

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Negocios

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Tendencias

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

El Deportivo

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Cultura y entretención

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Mundo

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud