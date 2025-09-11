El cruce entre Kast y Jara que continuó tras primer debate televisivo de candidatos presidenciales
Los ocho abanderados fueron abordados por la prensa luego del debate realizado la noche miércoles en Chilevisión. José Antonio Kast y Jeannette Jara continuaron sus críticas cruzadas, Evelyn Matthei recalcó su experiencia en cargos públicos y se abordó, también, la discusión por el uso de minas antipersonales en la frontera. Revisa en el video las declaraciones de todos los candidatos.
