SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

El cruce entre Kast y Jara que continuó tras primer debate televisivo de candidatos presidenciales

Los ocho abanderados fueron abordados por la prensa luego del debate realizado la noche miércoles en Chilevisión. José Antonio Kast y Jeannette Jara continuaron sus críticas cruzadas, Evelyn Matthei recalcó su experiencia en cargos públicos y se abordó, también, la discusión por el uso de minas antipersonales en la frontera. Revisa en el video las declaraciones de todos los candidatos.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Lee también:

Más sobre:Jeannette JaraJaraJosé Antonio KastKastDebateEvelyn MattheiMattheiHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-OminamiME-OFranco ParisiParisiJohannes KaiserKaiserEduardo ArtésArtés

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

El inédito avistamiento de un gato Colocolo en Papudo: apareció en el jardín de una casa

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

La Honda XR300L Tornado se presenta con diseño y motor renovados

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades
Chile

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles
Cultura y entretención

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”
Mundo

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad