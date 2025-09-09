Imágenes de dron muestran el Palacio Presidencial de Nepal completamente en llamas
El impactante registro da cuenta de cómo el edificio principal quedó consumido por el fuego, en medio de las violentas protestas lideradas por jóvenes de la “Generación Z”.
El video fue captado por el portal de noticias nepalí Onlinekhabar, y muestra la magnitud del alcance del fuego en el parlamento de Nepal en medio la jornada de violencia que ha sufrido la última semana el país himalayo.
Además, la esposa del exprimer ministro nepalí, Jhalanath Khanal, falleció este martes tras sufrir graves quemaduras.
