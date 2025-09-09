Denuncian insólita caza de palomas en Providencia: restaurante las compraría por mil pesos

La mujer que atraía las palomas en el registro no estaba sola. Otra persona se encargaba guardar las aves capturadas en cajas de cartón.

Al percatarse de que las estaban grabando, se retiraron del lugar.

En conversación con The Clinic, una rescatista de aves llamada María Cueto, aseguró que la caza de palomas se replica en el centro de Santiago, específicamente en Plaza Brasil, Barrio República y Bellas Artes.

Así, la rescatista señaló que organizó una vigilia en distintos puntos de la capital. “No sabemos qué hacen con ellas, pero tenemos pistas de que, por lo menos por el Barrio Brasil, hay un restaurante que las compra. Las usan para la carne“, comentó.

Finalmente, Cueto dijo que “lo que he estado intentando hacer es tratar de corroborar que efectivamente esas palomas son destinadas a consumo, para poder hacer la denuncia a través del Minsal”.