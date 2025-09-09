Hombre entró a robar a un edificio e intentó escapar lanzándose por los balcones desde el 5º piso
El sujeto arriesgó su vida para evitar ser detenido por Carabineros, pero uniformados lograron capturarlo en una calle cercana.
Durante la tarde de ayer, vecinos de Santiago centro alertaron a Carabineros de un robo en un condominio llamado Corte Suprema.
Al llegar, el sujeto intentó escapar desesperadamente, arriesgando su vida al utilizar las terrazas y balcones para bajar desde el quinto piso.
Su huída fue registrada por un vecino, y muestra el peligro al que se expuso el ladrón.
Sin embargo, Carabineros logró detenerlo y será formalizado.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.