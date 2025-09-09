Hombre entró a robar a un edificio e intentó escapar lanzándose por los balcones desde el 5º piso

Durante la tarde de ayer, vecinos de Santiago centro alertaron a Carabineros de un robo en un condominio llamado Corte Suprema.

Al llegar, el sujeto intentó escapar desesperadamente, arriesgando su vida al utilizar las terrazas y balcones para bajar desde el quinto piso.

Su huída fue registrada por un vecino, y muestra el peligro al que se expuso el ladrón.

Sin embargo, Carabineros logró detenerlo y será formalizado.