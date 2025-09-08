SUSCRÍBETE
Gobierno defiende gestión en seguridad ante dardos de Kast y afirma: “Lo que nos tocó no se lo deseamos a ningún otro gobierno”

Hoy José Antonio Kast arremetió contra el Ejecutivo por los dichos del titular de Seguridad, Luis Cordero, sobre que el gobierno dejará al país en una situación de "normalidad". Ante el emplazamiento del candiato republicano, la ministra vocera, Camila Vallejo, remarcó la situación "crítica" con la que se encontró la actual administración cuando llego al poder.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
