El inusual registro que muestra una gata andina junto a su cría en la cordillera de Santiago

El video muestra a una gata andina junto su cría de ocho meses transitando por los roqueríos nevados de la cordillera en Santiago, un terreno inestable, pero la madre felina es consciente de los peligros, por lo que cambia su dirección.

Según Bernardo Segura, investigador de la Alianza Gato Andino y autor del video, “esta es la segunda hembra que hemos registrado con crías en la cordillera de Santiago, un lugar extraordinario que merece ser valorado y protegido por todos”.