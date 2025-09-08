Trágico incidente en Buinzoo: Guacamayo muere tras ser atacado por un serval durante una exposición

El hecho ocurrió este domingo en medio de una actividad educativa destinada a niños.

Desde el recinto aseguraron que la situación es “completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades”.

En el comunicado lamentaron el acontecimiento y explicaron que pese a la rápida reacción del equipo de Bienestar Animal, el guacamayo falleció a las pocas horas producto de las lesiones.

Con el fin de resguardar el bienestar de cada una de las especies que habitan el zoológico, en el comunicado aseguran que “estamos revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir”.