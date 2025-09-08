SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Trágico incidente en Buinzoo: Guacamayo muere tras ser atacado por un serval durante una exposición

Profunda conmoción ha generado un impactante video que fue difundido en redes sociales, que muestra un felino atacando a un ejemplar de guacamayo frente a los cuidadores y visitantes del Buinzoo.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El hecho ocurrió este domingo en medio de una actividad educativa destinada a niños.

Desde el recinto aseguraron que la situación es “completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades”.

En el comunicado lamentaron el acontecimiento y explicaron que pese a la rápida reacción del equipo de Bienestar Animal, el guacamayo falleció a las pocas horas producto de las lesiones.

Con el fin de resguardar el bienestar de cada una de las especies que habitan el zoológico, en el comunicado aseguran que “estamos revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

Más sobre:NacionalBuinzooMundo Animal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La ANFP pone de ejemplo a Colo Colo para darle un portazo a la intención de la U en la Supercopa

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental

Ataque israelí derriba uno de los edificios más altos en Gaza

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Servicios

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN
Chile

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

La visita de Bachelet a Cancillería en la previa de una posible candidatura de la expresidenta a la ONU

PS y PPD dan portazo a posible futura convocatoria de Kast a parlamentarios que se identifiquen con sus medidas

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental
Negocios

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío

Derrota de Milei también castiga a la bolsa local y sufren las acciones con exposición a Argentina:

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

La ANFP pone de ejemplo a Colo Colo para darle un portazo a la intención de la U en la Supercopa
El Deportivo

La ANFP pone de ejemplo a Colo Colo para darle un portazo a la intención de la U en la Supercopa

Carlo Ancelotti cita el enfrentamiento contra la Roja antes de visitar a Bolivia

Nicolás Córdova habla a horas de enfrentar a Uruguay: “Se me debe juzgar por lo que pasa en los juveniles; ese es mi trabajo”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo
Cultura y entretención

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Tras su polémico adiós: chileno Cristóbal Tapia de Veer vuelve a ganar el Emmy por The White Lotus

Jorge González elogia a Miguelo, el “Negro” Piñera y Myriam Hernández: “Hicieron cosas valiosas musicalmente”

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda
Mundo

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas