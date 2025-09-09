SUSCRÍBETE
Registran un extraño ejemplar de un pudú albino en Chiloé

El fotógrafo Martín Cárdenas, de la Fundación Fauna Chiloé, logró el avistamiento del pequeño animal que se encontraba entre los árboles.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El video fue registrado a fines de agosto, y según datos consignados en un informe de conservación del gobierno, no hay un recuento oficial sobre este tipo de pudús albinos.

Se estima que la población total de pudús es de alrededor de 10 mil ejemplares y el hábitat de la mayoría de ellos está en Chiloé.

