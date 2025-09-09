Registran un extraño ejemplar de un pudú albino en Chiloé
El fotógrafo Martín Cárdenas, de la Fundación Fauna Chiloé, logró el avistamiento del pequeño animal que se encontraba entre los árboles.
El video fue registrado a fines de agosto, y según datos consignados en un informe de conservación del gobierno, no hay un recuento oficial sobre este tipo de pudús albinos.
Se estima que la población total de pudús es de alrededor de 10 mil ejemplares y el hábitat de la mayoría de ellos está en Chiloé.
