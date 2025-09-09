Queman parlamento en Nepal y muere quemada esposa del exprimer ministro en medio de violentas protestas

La esposa del exprimer ministro nepalí, Jhalanath Khanal, falleció este martes tras sufrir graves quemaduras en todo su cuerpo.

La mujer fue trasladada de urgencia y en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero lamentablemente falleció a causa de las graves heridas.

Las protestas en las calles estallaron hace 10 días, principalmente en redes sociales con hashtag como #nepobabies, que denunciaban la corrupción y el nepotismo al interior del gobierno.

Pero la gota que rebalsó el vaso para los nepalíes y que llevó las protestas a las calles, fue la decisión del gobierno de suprimir las plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida “autoritaria” que los ciudadanos consideraron un “brutal ataque a la libertad de expresión”.

Además, las residencias de varias autoridades y líderes políticos también fueron quemadas, según informaron medios locales.

Entre las viviendas incendiadas, se encuentra la del premier KP Sharma Oli y la del líder del partido más grande de Nepal, Sher Bahadur Deuba, además de la residencia del líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.