SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Queman parlamento en Nepal y muere quemada esposa del exprimer ministro en medio de violentas protestas

Rajyalaxmi Chitrakar sufrió graves lesiones luego que manifestantes incendiaran su casa en Katmandú. Por otra parte, también incendiaron la sede legislativa, lo que marcó una nueva escalada de protestas y violencia que han sacudido en la última semana al país asiático.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

La esposa del exprimer ministro nepalí, Jhalanath Khanal, falleció este martes tras sufrir graves quemaduras en todo su cuerpo.

La mujer fue trasladada de urgencia y en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero lamentablemente falleció a causa de las graves heridas.

Las protestas en las calles estallaron hace 10 días, principalmente en redes sociales con hashtag como #nepobabies, que denunciaban la corrupción y el nepotismo al interior del gobierno.

Pero la gota que rebalsó el vaso para los nepalíes y que llevó las protestas a las calles, fue la decisión del gobierno de suprimir las plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida “autoritaria” que los ciudadanos consideraron un “brutal ataque a la libertad de expresión”.

Además, las residencias de varias autoridades y líderes políticos también fueron quemadas, según informaron medios locales.

Entre las viviendas incendiadas, se encuentra la del premier KP Sharma Oli y la del líder del partido más grande de Nepal, Sher Bahadur Deuba, además de la residencia del líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.

Lee también:

Más sobre:Nepalprotestas en NepalQueman parlamento en Nepalbarricadasmolotov

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Comando de Matthei se suma a críticas al Ejecutivo por “falta de prescindencia” y apunta a vocera de Jara que trabaja en Enap

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Servicios

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Rating del lunes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil
Chile

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China
Negocios

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Soft power, el poder invisible

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?
Tendencias

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Esta cámara es una buena alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias
El Deportivo

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias

Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje

La U solicita la suspensión de la Supercopa: “Pareciera ser que la única intención es que fracasemos internacionalmente”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Muere a los 42 años Allen Blickle, baterista fundador de la banda de metal Baroness

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar
Mundo

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

Maduro vuelve a adelantar la Navidad al 1 de octubre para fomentar la economía “la alegría y la felicidad”

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer