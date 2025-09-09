Avión rompe motor y fuselaje tras aterrizaje de emergencia: iban más de 160 pasajeros abordo

En el momento del aterrizaje las condiciones meteorológicas eran favorables para la aeronave de la compañía WestJet. Sin embargo, el piloto realizó una “maniobra anormal y un tanto brusca”, chocando el motor del avión con la pista, según informó CBC News.

Como consecuencia, la nave sufrió graves daños en parte de su fuselaje, lo que obligó a la activación de los protocolos de emergencia. No hubo heridos.