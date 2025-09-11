SUSCRÍBETE
Política

Isabel Allende reaparece en acto de conmemoración por el 11 de septiembre: “Valoro enormemente lo que ha hecho el Presidente”

La exsenadora acompañó al Mandatario en la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado.

Por 
Paula Pareja
 
David Tralma
Exsenadora Isabel Allende reaparece en acto de conmemoración por el 11 de septiembre en La Moneda.

Hasta el Palacio de La Moneda llegó la exsenadora Isabel Allende, para acompañar al Presidente Gabriel Boric en el acto de conmemoración de los 52 años del golpe de Estado.

Esta es la primera aparición pública de la exparlamentaria, luego que el Tribunal Constitucional pusiera fin anticipado a su carrera política en el Congreso tras 30 años de carrera. Esto tras la fallida adquisición de la casa del expresidente y padre de Isabel, Salvador Allende.

La exsenadora ingresó al patio de Los Naranjos del brazo del Mandatario, quien realzó su presencia durante el discurso.

En un breve encuentro con la prensa, Allende agradeció la instancia de conmemoración.

“Hoy es un día de recuerdos, de memoria, de esperanza, de futuro, de justicia, y valoro enormemente lo que ha hecho el Presidente en este acto”, sostuvo.

La sobrina de Isabel Allende y exministra de Defensa Maya Fernández también formó parte de la conmemoración, pero, a diferencia de la exparlamentaria, no asistió a La Moneda.

Fernández participó de un acto en el Cementerio General, donde están los restos de Salvador Allende. Allí compartió con las Juventudes Socialistas y dio un discurso.

