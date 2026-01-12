Reportan cientos de muertos en Irán tras oleada de violentas protestas
En el registro se muestran imágenes difundidas desde Teherán, en las que familiares acuden al Centro de Medicina Forense de Kahrizak, para identificar cuerpos. Por otra parte, la televisión estatal reconoce decenas de fallecidos, a los que atribuye a “terroristas armados”. Fuentes CNN Español
Las protestas iniciadas por el colapso económico en el país, se extendieron a más de 280 localidades en 27 provincias, con más de 2.300 detenidos, mientras el régimen de Irán responde con fuerte contingente policial en las calles para controlar las manifestaciones, cortes de internet y amenazas de pena de muerte.
