Reportan nuevo incendio en el centro de Santiago: hay corte total de tránsito en la Alameda

Durante la jornada de este martes, se registró un nuevo siniestro en pleno centro de Santiago, a la altura de calle Chacabuco.

Se trata de una galería comercial, y la extensión de llamas tiene en riesgo al resto de los locales colindantes.

Desde TransporteInforma informaron, que hay un corte total de tránsito de Alameda al poniente desde Ricardo Cumming.

De momento, se desconocen las causas del incendio y no se han reportado personas lesionadas.

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