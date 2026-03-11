Revisa la última cadena nacional del Presidente Gabriel Boric

“Mañana, pese a las tensiones de las últimas semanas y a partir de las conversiones que he podido tener con quien mañana asumirá esta responsabilidad de la Presidencia de la República, les aseguro chilenos y chilenas, que tendremos un cambio de mando impecable”, aseguró el jefe de Estado.

El saliente mandatario señaló que “tanto yo, como el futuro presidente Kast, sabemos que Chile está primero. Y que por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar, es importante cultivarla día a día y en especial en estos momentos clave, de los que ustedes se sienten tan orgullosos”.