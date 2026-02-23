SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Ricky Martin sorprendió a trabajadoras de una cafetería de Miami

    El cantante puertorriqueño,Ricky Martin, protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales, luego de ingresar a una cafetería en Miami que ofrecía bebidas gratis a un grupo de famosos si es que alguna vez ingresaban al local. En la lista se encontraban varios artistas reconocidos como Bad Bunny, Pedro Pascal y Ricky Martin, quien decidió cobrar su bebida, sorprendiendo a las trabajadoras.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Ricky MartinViralesMiami

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    La amabilidad como virtud pública

    Perú y el regreso de Hernando de Soto

    La profesora que hizo una app para su biblioteca escolar mientras estudiaba una carrera online

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema
    Chile

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China
    Negocios

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Enel destaca su presencia en Chile: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026
    El Deportivo

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio