Ricky Martin sorprendió a trabajadoras de una cafetería de Miami
El cantante puertorriqueño,Ricky Martin, protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales, luego de ingresar a una cafetería en Miami que ofrecía bebidas gratis a un grupo de famosos si es que alguna vez ingresaban al local. En la lista se encontraban varios artistas reconocidos como Bad Bunny, Pedro Pascal y Ricky Martin, quien decidió cobrar su bebida, sorprendiendo a las trabajadoras.
