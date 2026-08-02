SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Rosalía abre primer show en Argentina pidiendo perdón tras polémica publicación del Mundial

    Este sábado, la cantante española abrió su primer concierto de “LUX Tour” en Buenos Aires con una disculpa a sus seguidores, luego de repostear una publicación relacionada con la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras la final del Mundial, Rosalía reposteó una publicación de la creadora de contenido Mia Khalifa, quien aparecía celebrando el triunfo de España, acompañado del mensaje: ”Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", utilizando como fondo la canción ”La Perla", uno de los temas más conocidos del álbum “Lux”.

    El repost provocó un amplio rechazo de sus seguidores argentinos, quienes interpretaron el gesto como una burla hacia la selección trasandina y llamaron rápidamente a la cancelación de la artista.

    Frente a más de 15.000 personas, Rosalía abordó la situación y dijo: “Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención”.

    Visiblemente emocionada, continuó: “Nada me dolería más que pensaran que no me importan. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que son el mejor público que hay en la tierra”.

    Finalmente, el público estalló en aplausos y la ovacionaron gritando su nombre durante varios minutos.

    Más sobre:ViralesMundial 2026ArgentinaBuenos AiresRosalíaEspaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    Delincuentes disparan contra patrullas municipales tras robo a tienda en Providencia

    Así fue la llegada de Vozinha: nuevo arquero de Colo Colo recibió masiva bienvenida

    Ministra de Salud por proyecto “Escucha su corazón”: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones
    Chile

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    Delincuentes disparan contra patrullas municipales tras robo a tienda en Providencia

    Biministro Mas destaca la gestión del gobierno tras el Imacec de junio que evita la recesión técnica
    Negocios

    Biministro Mas destaca la gestión del gobierno tras el Imacec de junio que evita la recesión técnica

    AstraZeneca estudiaría una megafusión con Bristol Myers Squibb: sería un gigante de US$ 400.000 millones

    La economía chilena evita la temida recesión tras el primer Imacec positivo del año

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales
    Tendencias

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030
    El Deportivo

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    “Fue agasajado como una superestrella”: la prensa internacional alucina con el multitudinario recibimiento a Vozinha

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter
    Cultura y entretención

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter

    Reeditan el “Disco rojo” de Weichafe: el álbum que cambió la historia del grupo

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España
    Mundo

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Recuperan los cuerpos de los dos pilotos del helicóptero de extinción que se estrelló al oeste de Atenas

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación