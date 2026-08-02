Rosalía abre primer show en Argentina pidiendo perdón tras polémica publicación del Mundial

Tras la final del Mundial, Rosalía reposteó una publicación de la creadora de contenido Mia Khalifa, quien aparecía celebrando el triunfo de España, acompañado del mensaje: ”Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", utilizando como fondo la canción ”La Perla", uno de los temas más conocidos del álbum “Lux”.

El repost provocó un amplio rechazo de sus seguidores argentinos, quienes interpretaron el gesto como una burla hacia la selección trasandina y llamaron rápidamente a la cancelación de la artista.

Frente a más de 15.000 personas, Rosalía abordó la situación y dijo: “Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención”.

Visiblemente emocionada, continuó: “Nada me dolería más que pensaran que no me importan. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que son el mejor público que hay en la tierra”.

Finalmente, el público estalló en aplausos y la ovacionaron gritando su nombre durante varios minutos.