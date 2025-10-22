SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Se dijo en Duna: Diputado Eric Aedo critíca “tono electoral” del Presidente Boric

En conversación con Rodrigo Álvarez en Duna en Punto, el diputado DC señaló que el Presidente "tiene derecho a opinar, pero que lo haga una vez y se dedique a los temas del Gobierno o si no los cacerolazos se le van a multiplicar estos días".

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Además confirmó que estaría dispuesto a apoyar una acusación constitucional contra exministro Pardow: “Si se ocultó esto a la opinión pública es motivo suficiente para que se presente esta acusación constitucional”

Más sobre:Se dijo en DunaAcusación ConstitucionalMinistro PardowEric Aedocuentas de la luzErro de cálculo en cuentas de la luz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Vallejo por error en cobros de luz: “Cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

Debuta en Brasil el Honda WR-V, un SUV compacto con tecnología de punta

Así se escucharon los cacerolazos en algunos sectores de Recoleta

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

Servicios

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Ministra Vallejo por error en cobros de luz: “Cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”
Chile

Ministra Vallejo por error en cobros de luz: “Cualquier cobro injusto, se tiene que devolver, sea cual sea este monto”

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

Violento turbazo en El Bosque: sujetos intimidaron a las víctimas y dispararon en su huida

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000
Negocios

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

Acciones de L’Oreal sufren una dura caída en bolsa tras decepción por sus resultados

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA
Tendencias

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones
El Deportivo

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones

El duro mensaje de Mauricio Pinilla al técnico de Colo Colo: “Se lo digo en su cara, no sea vendehumo”

Las confesiones de Humberto Suazo: “A Bielsa lo quiero un montón; me llevó lesionado a un Mundial y eso no lo hace cualquiera”

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)
Cultura y entretención

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una “persecución” en su contra
Mundo

Fiscal peruano que investigó a Keiko Fujimori la acusa de organizar una “persecución” en su contra

Corea del Norte lanza misiles balísticos por primera vez en cinco meses, a días de una cumbre en Corea del Sur

El museo del Louvre reabre sus puertas por primera vez tras el robo de joyas del domingo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales