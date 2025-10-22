Se dijo en Duna: Diputado Eric Aedo critíca “tono electoral” del Presidente Boric
En conversación con Rodrigo Álvarez en Duna en Punto, el diputado DC señaló que el Presidente "tiene derecho a opinar, pero que lo haga una vez y se dedique a los temas del Gobierno o si no los cacerolazos se le van a multiplicar estos días".
Además confirmó que estaría dispuesto a apoyar una acusación constitucional contra exministro Pardow: “Si se ocultó esto a la opinión pública es motivo suficiente para que se presente esta acusación constitucional”
