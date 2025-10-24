SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Se dijo en Duna: Johannes Kaiser se refiere a su avance en las encuestas

El candidato presidencial se refirió a los resultados que ha mostrado su candidatura en las encuestas, asegurando que la estrategia de iniciar más tarde la campaña fue parte de un plan previamente definido. Kaiser señaló que en caso de pasar a segunda vuelta “no creo que tenga que cambiar mi discurso. Es razonable, no creo en eso de andar tratando de estafar a la gente por su voto".

Paula MoralesPor 
Paula Morales
Más sobre:Johannes KaiserRadio DunaEncuestasCarrera Presidencial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones

De un terremoto a cuatro unicornios: Start-Up Chile dio a conocer sus cifras e impacto en 15 años de vida

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Atlético Madrid por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona en el clásico español

Gigantesco incendio afecta a empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Cómo enfrentar la crisis habitacional que vive el país

Servicios

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones
Chile

PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones

Gigantesco incendio afecta a empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Descifra: ¿Por quién votaría Allende, Pinochet, Aylwin, Guzmán y Piñera en estas elecciones presidenciales?

Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU sufren revés en disputa contra Minsal por mensaje en alimentos con sellos
Negocios

Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU sufren revés en disputa contra Minsal por mensaje en alimentos con sellos

Argentina vive elecciones clave este domingo y el mercado adelanta los escenarios para la deuda y el peso de ese país

Los Yarur Arrasate son distinguidos por sus pares como la familia empresarial del año

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft
Tendencias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Atlético Madrid por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Atlético Madrid por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona en el clásico español

Gary Medel arremete contra Ricardo Gareca en la Roja: “Menos mal no fui a pasar rabias; me dijeron que trabaja muy mal”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo
Cultura y entretención

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza
Mundo

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

EE.UU. afirma que 6 personas murieron en su último ataque a un barco en el Caribe

Estados Unidos anuncia que ha matado a otros seis tripulantes de una presunta “narcolancha” en un nuevo ataque en el Caribe

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80
Paula

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad