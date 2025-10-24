Se dijo en Duna: Johannes Kaiser se refiere a su avance en las encuestas
El candidato presidencial se refirió a los resultados que ha mostrado su candidatura en las encuestas, asegurando que la estrategia de iniciar más tarde la campaña fue parte de un plan previamente definido. Kaiser señaló que en caso de pasar a segunda vuelta “no creo que tenga que cambiar mi discurso. Es razonable, no creo en eso de andar tratando de estafar a la gente por su voto".
