Senadora Vanessa Kaiser: “No estoy de acuerdo con un ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”
En medio de la comisión sobre “Los objetivos del ministerio de la Mujer y Equidad de Género”, donde estaba presente la titular de la cartera Judith Marín, la senadora por la región de la Araucanía lanzó la polémica frase, donde además señaló que el concepto de género "parecía una religión", agregando en su alocución, que “los hombres iban a la guerra y las mujeres nos quedamos en la casa”.
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