Sichel blinda a Tomás Fuentes y arremete contra el FA: “No quisieron sacar a Boric cuando fue pillado robando”
En conversación con Roberto Gálvez y Rodrigo Álvarez, el alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel precisó que -según él- lo que Contraloría dictaminó como ilegal no es el nombramiento de Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco), sino el plazo en que se firmó el decreto para que asumiera como tal. “Lo que hay que hacer ahora es dictar el decreto el 15 y él va a ser Dideco el 15″, sostuvo el alcalde. Fuentes previamente había renunciado a su cargo como administrador municipal luego que La Tercera revelara que tenía una condena, entonces incumplida, por conducir en estado de ebriedad.
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