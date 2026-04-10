SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Sichel blinda a Tomás Fuentes y arremete contra el FA: “No quisieron sacar a Boric cuando fue pillado robando”

    En conversación con Roberto Gálvez y Rodrigo Álvarez, el alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel precisó que -según él- lo que Contraloría dictaminó como ilegal no es el nombramiento de Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco), sino el plazo en que se firmó el decreto para que asumiera como tal. “Lo que hay que hacer ahora es dictar el decreto el 15 y él va a ser Dideco el 15″, sostuvo el alcalde. Fuentes previamente había renunciado a su cargo como administrador municipal luego que La Tercera revelara que tenía una condena, entonces incumplida, por conducir en estado de ebriedad.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónSebastián SichelContraloríaTomás FuentesÑuñoa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    Fundadores de Republicanos regresan a la primera línea y apuestan por giro a las raíces del partido

    Primer informe de auditoría al Estado arroja que más de 2.500 funcionarios se incorporaron a plantas de servicios durante últimos meses de gobierno de Boric

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”
    Chile

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa
    Negocios

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    La ilusión de la autosuficiencia energética

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral
    El Deportivo

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    Fernando Gago revela cuándo volverán Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero a la formación estelar de la U

    Una buena noticia para Daniel Garnero: Sebastián Arancibia deja atrás su lesión y vuelve a las citaciones en la UC

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Escritora peruana Carmen Ollé recibe Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza
    Mundo

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Irán condiciona el inicio de las negociaciones en Pakistán al levantamiento de sanciones y la tregua en Líbano

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis