Sebastián Sichel: “Si me obligan a poner detectores de metal en todos los colegios Ñuñoa es un gasto innecesario”

Como un “maletín de herramientas” y no como una obligación de medidas es hacia donde tiene que apuntar el proyecto “Escuelas Protegidas” para el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

En conversación con el programa Desde la Redacción, de La Tercera, el jefe comunal se refirió a las iniciativas para hacer frente a la violencia escolar y marcó su postura, entre las que destaca su distancia con el diputado Diego Schalper (RN) quien se ha manifestado en contra de la idea de eliminar la gratuidad para los involucrados en estos hechos.

“A mí me gustaría que fuera un maletín de herramientas, más que una obligación de todas las medidas en conjunto. Y eso lo he estado conversando con el gobierno, diciéndole, ‘mire, yo como alcalde te digo, si usted me obliga a poner detectores de metal en todos los colegios Ñuñoa, es un gasto innecesario’. No tengo ese problema”, partió señalando.

El alcalde ñuñoino añadió que: “Tuvimos una conversación con la subsecretaría que tiene Andrés Jouannet de esto, y yo le dije, ‘mira, habilítennos, no nos obliguen, que es súper distinto’, habilítennos, porque cada colegio requiere medidas distintas. Y yo he sido tan contrario al SLEP, es porque vuelve a centralizar la toma de decisiones”.

Asimismo, Sichel sostuvo que quienes estén a cargo de los instrumentos de seguridad deben ser funcionarios municipales y no miembros de la comunidad escolar. Además respecto de los gastos de esto señaló que “no es aumentar los costos.Por eso digo que no tiene que ser obligatorio”.

En tanto, el alcalde recalcó su distancia con Schalper quien ha manifestado sus reparos a la iniciativa “Escuelas Protegidas” y señaló que la gratuidad es un beneficio y no un derecho, por lo que se puede quitar en caso de estudiantes involucrados en hechos de violencia.

“Primero lo digo así, directo, me conocen que soy así. Estoy completamente en desacuerdo con la propuesta de Diego Schalper o la posición de negociar puntos que para mí son esenciales. Lo digo como alcalde, pero también como exministro, la plata del Estado se agota, no es eterna,no salen los árboles. Tú tenés que tomar la decisión de a quién le aportas gratuidad”.

Defensa a Tomás Fuentes

Pese a que ayer la Contraloría declaró ilegal el nombramiento de exadministrador de Ñuñoa, Tomás Fuentes, como Dideco de la comuna, el alcalde defendió la permanencia del funcionario.

Cabe recordar que Fuentes fue condenado por conducir en estado de ebriedad durante marzo de 2025, con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre y no había cumplido su condena al ser designado por Sichel, por lo que no se ajustó a derecho.

Sichel apuntó sus dardos al Frente Amplio y acusó que el debate no es sobre gestión sino moral y político.

“La moralina del Frente Amplio. Alguna vez sacó la Javiera Parada, se acuerdan de una candidatura a diputada, porque había manejado en estado en ebriedad cuando era ciudadano, pero no quiere sacar a Gabriel Boric cuando fue pillado robando en un supermercado, robando pisco, que eso es lo que es la verdad que pasó con Gabriel Boric, honestamente. Entonces el Presidente no podía ser Presidente si había robado pisco o Tomás Fuentes no podía ser administrador municipal si cuando no era funcionario público, era un ciudadano como tú o yo cometía un delito o una falta es ridículo”, señaló.

“Instalar esa superioridad moral del Frente Amplio, que lo hizo (Giorgio) Jackson lo hacen ahora estos cabros del Frente Amplio, porque no ha cometido ninguna, cuando digo ninguna falta como administrador municipal que amerite su destitución y lo quieren destituir igual... Entonces las peleas tienen que ser de principios para mí es fácil sacarme este problema, chau, lo saco pero ¿por qué? Tengo buena evaluación de cómo es como administrador, no ha cometido ni una falta legal como administrador y las razones por las cuales lo quieren sacar o son políticas o son morales, ninguna por hacer mala gestión,

“Yo ya me aburrí de escuchar estos sermones de estos niños del Frente Amplio, de inmadurez, de dirigente estudiantil, con quién te metiste, con quién pololeaste, si era la polola de... Si me quieren decir que es mal administrador municipal, todos los debates posibles y podría evaluarlo y sacarlo y lo haré (...) lo que no voy a aceptar es que básicamente terminen diciendo ellos que es lo correcto moralmente porque eso es la filosofía de Giorgio Jackson que tenemos que erradicar”, añadió.

Según explicó: “El decreto que nombramos es ilegal, para ser preciso. Pero por qué es ilegal, por las fechas, porque no cumple el plazo. Porque lo nombré y lo suspendió el municipio. Lo que tiene que hacer es suspenderlo y después nombrarlo. Por lo tanto, lo que es ilegal es la fecha de ese decreto. Lo que hay que hacer ahora es dictar el decreto el 15 y él va a ser Dideco el 15. Eso es lo que dice la Contraloría”.

Revisa la entrevista completa acá: