Socavón de gran tamaño atravesó línea férrea en Hualqui y mantiene tránsito suspendido
El deslizamiento de tierra mantiene la circulación de trenes suspendida desde la tarde del miércoles.
Producto de las intensas lluvias, un enorme socavón se registró en plena línea férrea en la comuna de Hualqui, a metros de la estación Talcamávida.
Con el paso de las horas, el socavón ha aumentado su tamaño, mientras que equipos de EFE Sur realizan trabajos para estabilizar el terreno y recuperar la infraestructura dañada.
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