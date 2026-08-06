Socavón de gran tamaño atravesó línea férrea en Hualqui y mantiene tránsito suspendido

Producto de las intensas lluvias, un enorme socavón se registró en plena línea férrea en la comuna de Hualqui, a metros de la estación Talcamávida.

Con el paso de las horas, el socavón ha aumentado su tamaño, mientras que equipos de EFE Sur realizan trabajos para estabilizar el terreno y recuperar la infraestructura dañada.