SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Boston Consulting Group: Sector financiero supera en retorno a las tecnológicas

    Conversamos con Federico Muxi, managing director y senior partner de Boston Consulting Group para Argentina y Chile, respecto al informe que realizó la entidad sobre el sistema financiero, donde da cuenta de que el 2025 se vivió un año excepcional, con un retorno superior al de las tecnológicas. Por ello para el BCG el desafío no es recuperar la rentabilidad, sino demostrar que puede sostener el crecimiento.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastMoney TalksBoston Consulting GroupBCGSector financiero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político
    Chile

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Kast participa en reunión del Compromiso de Santiago y anuncia que Argentina asumirá coordinación en noviembre

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones
    Negocios

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos

    En vivo: Chile enfrenta a Paraguay por un boleto para la final de los Odesur 2026

    Dupu Fest abre sus puertas para acercar el deporte olímpico a niñas y niños

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP
    Tecnología

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival
    Cultura y entretención

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Alicia Bajo la Higuera: llega a los cines íntimo documental sobre la escritora Alicia Morel

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse