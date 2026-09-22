Boston Consulting Group: Sector financiero supera en retorno a las tecnológicas
Conversamos con Federico Muxi, managing director y senior partner de Boston Consulting Group para Argentina y Chile, respecto al informe que realizó la entidad sobre el sistema financiero, donde da cuenta de que el 2025 se vivió un año excepcional, con un retorno superior al de las tecnológicas. Por ello para el BCG el desafío no es recuperar la rentabilidad, sino demostrar que puede sostener el crecimiento.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.