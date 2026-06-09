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    Space X: lo que hay que saber de su aterrizaje en la bolsa

    Este viernes, Space X podría conseguir la mayor apertura de la historia en la bolsa norteamericana, donde pretende recaudar 75 mil millones de dólares, lo que la dejaría como la octava empresa más valiosa del mundo, superando a Meta. Los analistas están divididos en cuento al verdadero valor, pero todo indica que el mercado la apoyará en su colocación inicial. Mauricio Cañas, Director de Estrategia de Inversiones de BTG Pactual Chile analiza los elementos claves de esta operación que sin duda será el acontecimiento del año.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksSpace XElon MuskWall Street

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