“Te perdono”: Matthei dice que “acepta las disculpas” de Kast y él insta que las redes sociales “hay que usarlas bien siempre”

Después de semanas en que la tensión entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast iba al alza, este martes, en el debate de ENADE, la exalcaldesa dijo "aceptar las disculpas" del republicano. Con eso, Matthei afirmó que "da vuelta la página" por la presunta red de bots vinculados al republicano que la atacaban. Kast, por su parte, valoró las veces en que Matthei lo respaldó cuando él fue agredido en el pasado y dijo: "Creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien siempre".

Por 
Alonso Vatel
 
Paula Morales

“José Antonio, antes de hacerte la pregunta quería decirte que estaba super molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones. Te acepto las disculpas. Te perdono. Doy vuelta la página”.

De esa forma la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, desescaló la tensión que había ido en aumento con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano.

Las palabras, pronunciadas durante el Encuentro Nacional de la Empresa, marcan un giro en la postura de la exalcaldesa respecto al exdiputado, luego que durante la semana pasada afirmara que le daba miedo que él pudiera “correr mucho los límites” si él llegaba a La Moneda.

“Entiendo el dolor por el que pasaste porque a mí también me han agredido físicamente. Tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique”, afirmó Kast, agregando: “Me han agredido verbalmente, también te has manifestado, me han agredido virtualmente y ahí sigo, dando la batalla. Porque somos soldados de muchas guerras, a ti también te ha tocado duro. Creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien siempre.

Sismo de magnitud 5.6 se registra en Tarapacá

BAIC suma socios para su relanzamiento en Chile

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

“Va a dar para otro meme”: Jara se hace “autobullying” tras dos cómicos lapsus en la Enade

Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20

Servicios

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

