“Te perdono”: Matthei dice que “acepta las disculpas” de Kast y él insta que las redes sociales “hay que usarlas bien siempre”

“José Antonio, antes de hacerte la pregunta quería decirte que estaba super molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones. Te acepto las disculpas. Te perdono. Doy vuelta la página”.

De esa forma la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, desescaló la tensión que había ido en aumento con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano.

Las palabras, pronunciadas durante el Encuentro Nacional de la Empresa, marcan un giro en la postura de la exalcaldesa respecto al exdiputado, luego que durante la semana pasada afirmara que le daba miedo que él pudiera “correr mucho los límites” si él llegaba a La Moneda.

“Entiendo el dolor por el que pasaste porque a mí también me han agredido físicamente. Tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique”, afirmó Kast, agregando: “Me han agredido verbalmente, también te has manifestado, me han agredido virtualmente y ahí sigo, dando la batalla. Porque somos soldados de muchas guerras, a ti también te ha tocado duro. Creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien siempre.