Política

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

La carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, volvió a sacar a colación los videos publicados en redes sociales en que se afirmaba que padecía de Alzheimer, para apuntar contra el candidato republicano.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Santiago, 29 de septiembre 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, continúa con la estrategia de arremeter contra su contendor José Antonio Kast, afirmando que le da miedo que alguien que esté dispuesto a “correr los límites” como candidato, llegue a La Moneda, alejando aún más un eventual respaldo en segunda vuelta en caso de que la carta republicana se imponga.

En entrevista con Radio Rock and Pop, la abanderada presidencial sinceró su visión respecto al exdiputado, que postula por tercera vez para llegar a la primera magistratura.

Esto en medio de tensiones entre las coaliciones de ambos respecto de apoyos para una eventual segunda vuelta y por los “descuelgues” de figuras de Chile Vamos y Demócratas, que han cruzado la vereda para sumarse a la campaña de Kast u otros nombres ligados al líder republicano.

Así, mientras abordaba el ataque en redes sociales con cuentas bot –que acusa están ligadas a adherentes del Partido Republicano-, las que instalaron la idea de que Matthei padecía de Alzheimer, la exalcaldesa de Providencia señaló que “intervenir para tratar de demostrar que no estás en condiciones físicas y mentales como para asumir un cargo, eso es una cosa totalmente distinta”.

Consultada respecto a la “peligrosidad” que representaría Kast de llegar a La Moneda, Matthei señaló que “ese es un tema súper complejo de contestar”.

Sin embargo, profundizó con que “pero cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente. Eso sí me complica”.

Con todo, agregó que “creo que, que alguien piense distinto a lo que yo pienso, no es un problema. Creo que los seres humanos tenemos derecho a pensar distinto”.

En la misma línea, Matthei agregó respecto a Kast y los ataques recibidos en redes sociales, que “nunca ha dicho ‘pucha, lo siento’, nunca ha dicho ‘esto no puede suceder’. Pero también quiero decir que de la misma forma en que me atacaron a mí, atacaron a (la carta del PNL) Johannes Kaiser, por ahí por febrero, cuando él estaba por encima Kast, lo atacaron de la misma manera”.

“Entonces, eso me hizo cambiar fuertemente la opinión que yo tenía de él, de él como persona, porque yo siempre he sido más liberal que él. Voté a favor del divorcio, adhiero a las tres causales de aborto, voté a favor de la píldora del día después. Entones, tenemos diferencias, pero yo siempre pensé que él era como alguien que pensaba distinto, pero para mí es súper importante entender qué tipo de ser humano hay detrás. Y ahí es donde me complicó”, agregó.

Consultada si se decepcionó de Kast, respondió que “sí”, de su faceta “humana”, no así de su parte política.

Apoyos y descuelgues a Kast

Las declaraciones de Matthei se dan en medio de una nueva arremetida desde su comando contra la figura de Kast.

Las críticas tomaron fuerza esta semana, luego de que desde el equipo de Matthei emplazaran al exdiputado por bajarse de programas de televisión de TVN y Mega. El senador Juan Antonio Coloma planteó que “nos llama profundamente la atención que el candidato José Antonio Kast decida no ir, no enfrentar a los medios”.

Incluso compararon la estrategia de Kast, con la de la carta oficialista, Jeannette Jara, de restarse de foros y entrevistas.

Con todo, ante los emplazamientos públicos, ayer Kast respondió a las críticas. “A pesar de los continuos emplazamientos de la candidata y el comando de Chile Vamos, nosotros seguiremos enfocados y ocupados en derrotar a la izquierda”, publicó Kast a través de su cuenta en X.

“Si no paso a segunda vuelta, no necesito pedirle permiso a nadie para afirmar que voy a apoyar, sin condiciones, al candidato de oposición que pase. Chile está primero. Siempre”, señaló en alusión a Matthei, quien en entrevista con Mega, no comprometió su apoyo a Kast, señalando que no depende directamente de ella. “No me mando sola”, dijo en la instancia la figura de la UDI.

