Comando de Matthei refuerza arremetida contra Kast por restarse de programas de entrevistas y apuntan a “tener valentía”

El comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reforzó este martes la estrategia de cuestionar al abanderado republicano José Antonio Kast por su decisión de restarse ciertas instancias de televisión.

Esto, luego que el exdiputado optó por no participar del programa Car-Curo a La Moneda, de TVN, y de El Candidato, de Mega, y además canceló su participación en la entrevista presidenciable organizada por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio.

En un punto de prensa desde Enrique Foster 203, luego de la reunión semanal del comité político de la campaña, integrantes del equipo como los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), arremetieron contra el republicano.

“Es muy importante en momentos de campañas presidenciales que los candidatos enfrenten a los periodistas, es como el mínimo que uno puede plantear. Por eso nos preocupa, nos inquieta, como chilenos, que el candidato Kast haya dicho hoy día en los medios, que haya ratificado que no va a ir, ya no fue al programa de TVN, no fue al programa de (Pedro) Carcuro, dijo que no iba a ir al programa de (Tomás) Mosciatti, no va a ir el viernes al tema de mujeres. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a enfrentar los problemas cuando sean problemas graves?“, planteó Coloma.

Y luego agregó: “Nos llama profundamente la atención que el candidato José Antonio Kast decida no ir, no enfrentar a los medios”.

Cruz Coke, en tanto, sostuvo que “llegó el momento, en estos últimos 40 días de campaña, de ser absolutamente específicos y también conminarlos a ustedes, a la prensa libre, a hacer esas preguntas, porque tienen el derecho a tener esas respuestas”.

El parlamentario de Evópoli además comparó la estrategia de Kast con la decisión de la abanderada oficialista Jeannette Jara de privilegiar su gira por el país y restarse de debates. “Creo que es tremendamente relevante enfrentar a la ciudadanía con valentía, con respuestas (...) a mí lo que me parece es que la ciudadanía requiere respuestas y precisamente para enfrentar los problemas que hoy día tenemos se requiere valentía, se requiere mirar a la ciudadanía de frente. Y esas preguntas que está haciendo finalmente la prensa y que quedan sin respuesta, finalmente ponen un signo de interrogación respecto de la real capacidad que tienen ambos candidatos eventualmente de afrontar ese problema”.

Jouannet, por su parte, señaló: “Si el candidato Kast no va a los debates o, en definitiva, no enfrenta las preguntas a veces complicadas de la prensa, ¿cómo va a enfrentar el crimen organizado?“.

“El crimen organizado es algo mucho más complejo que tirar un slogan, ‘voy a hacer esto, voy a hacer lo otro’, porque cuando se le pregunta la segunda derivada, no hay respuesta, cuando se le dice cómo usted va a poder, efectivamente, sin afectar los programas sociales, poder efectivamente bajar la deuda pública en 6.000 millones de dólares, no hay respuesta”, dijo.