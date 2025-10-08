“Nosotros seguiremos enfocados en derrotar a la izquierda”: Kast pone paños fríos tras cruces con Matthei y su campaña

El intercambio de declaraciones entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei ha ahondado las tensiones en el sector opositor, a menos de cuarenta días de las elecciones presidenciales.

El abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC) utilizó su cuenta de X para responder a los cuestionamientos de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, luego de que ésta criticara los acercamientos de su entorno con figuras de la coalición de su contendor, denominados como “descuelgues”, además de profundizar sobre la ausencia de Kast en debates televisivos y foros presidenciales.

“ A pesar de los continuos emplazamientos de la candidata y el comando de Chile Vamos, nosotros seguiremos enfocados y ocupados en derrotar a la izquierda ”, publicó Kast.

Enfatizó además que “si no paso a segunda vuelta, no necesito pedirle permiso a nadie para afirmar que voy a apoyar, sin condiciones, al candidato de oposición que pase. Chile está primero. Siempre”.

En este sentido, aseguró que “no hay ninguna tensión”, sosteniendo que “nuestro único adversario político es la candidata de la continuidad, Jeannette Jara, y este mal gobierno que tanto daño le ha hecho a nuestro país".

El candidato presidencial, José Antonio Kast DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El trasfondo

Las declaraciones del tres veces candidato a La Moneda surgieron luego de que Matthei expresara su molestia por los intentos de los republicanos de sumar respaldos provenientes de su sector antes de la segunda vuelta.

El conflicto se encendió tras las palabras de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien admitió que mantienen conversaciones con personeros de Demócratas dispuestos a “sumarse antes de la segunda vuelta”.

Aquello fue leído por el entorno de Matthei como una maniobra política anticipada para atraer apoyos y marcar diferencias dentro del bloque opositor.

“ Me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas y Amarillos. Porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio ”, señaló la exalcaldesa el lunes desde Huechuraba.

En paralelo, la exalcaldesa de Providencia y sus voceros intensificaron sus críticas al republicano por su ausencia en varios programas televisivos y foros presidenciales.

“ No me compete a mí, pero sí es curioso que no esté dispuesto a contestarle nada a nadie. Solamente está peleado con todo el mundo ”, afirmó Matthei este martes, escalando la ofensiva contra Kast.

Desde su comando, figuras como los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Ximena Rincón (Demócratas) también cuestionaron su disposición al debate público, mientras el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) lo acusó de evitar las preguntas “difíciles” de la prensa.

Junto con esto, también han llevado adelante una serie de críticas contra el programa económico del republicano, en específico sobre la propuesta de recorte fiscal de US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses de gobierno, siendo Kast emplazado en múltiples ocasiones para que explique qué gastos reducirá para llegar a su meta.