SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Nosotros seguiremos enfocados en derrotar a la izquierda”: Kast pone paños fríos tras cruces con Matthei y su campaña

Candidato republicano abordó las críticas proferidas por la exalcaldesa de Providencia y su comando, tanto por los denominados "descuelgues" como por su ausencia en debates televisivos y foros presidenciales.

Por 
Roberto Martínez
Jose Antonio Kast y Evelyn Matthei Foto: Andres Perez Andres Perez

El intercambio de declaraciones entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei ha ahondado las tensiones en el sector opositor, a menos de cuarenta días de las elecciones presidenciales.

El abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC) utilizó su cuenta de X para responder a los cuestionamientos de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, luego de que ésta criticara los acercamientos de su entorno con figuras de la coalición de su contendor, denominados como “descuelgues”, además de profundizar sobre la ausencia de Kast en debates televisivos y foros presidenciales.

A pesar de los continuos emplazamientos de la candidata y el comando de Chile Vamos, nosotros seguiremos enfocados y ocupados en derrotar a la izquierda”, publicó Kast.

Enfatizó además que “si no paso a segunda vuelta, no necesito pedirle permiso a nadie para afirmar que voy a apoyar, sin condiciones, al candidato de oposición que pase. Chile está primero. Siempre”.

En este sentido, aseguró que “no hay ninguna tensión”, sosteniendo que “nuestro único adversario político es la candidata de la continuidad, Jeannette Jara, y este mal gobierno que tanto daño le ha hecho a nuestro país".

El candidato presidencial, José Antonio Kast DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El trasfondo

Las declaraciones del tres veces candidato a La Moneda surgieron luego de que Matthei expresara su molestia por los intentos de los republicanos de sumar respaldos provenientes de su sector antes de la segunda vuelta.

El conflicto se encendió tras las palabras de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien admitió que mantienen conversaciones con personeros de Demócratas dispuestos a “sumarse antes de la segunda vuelta”.

Aquello fue leído por el entorno de Matthei como una maniobra política anticipada para atraer apoyos y marcar diferencias dentro del bloque opositor.

Me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas y Amarillos. Porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”, señaló la exalcaldesa el lunes desde Huechuraba.

En paralelo, la exalcaldesa de Providencia y sus voceros intensificaron sus críticas al republicano por su ausencia en varios programas televisivos y foros presidenciales.

No me compete a mí, pero sí es curioso que no esté dispuesto a contestarle nada a nadie. Solamente está peleado con todo el mundo”, afirmó Matthei este martes, escalando la ofensiva contra Kast.

Desde su comando, figuras como los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Ximena Rincón (Demócratas) también cuestionaron su disposición al debate público, mientras el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) lo acusó de evitar las preguntas “difíciles” de la prensa.

Junto con esto, también han llevado adelante una serie de críticas contra el programa económico del republicano, en específico sobre la propuesta de recorte fiscal de US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses de gobierno, siendo Kast emplazado en múltiples ocasiones para que explique qué gastos reducirá para llegar a su meta.

Más sobre:Elecciones presidencialesOposiciónJosé Antonio KastEvelyn MattheiPartido RepublicanoChile VamosPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“¿Tanto es su ego como para no reconocer un error?”: Eric Aedo cuestiona a ministro Montes por acusaciones contra comando de Jara

A los 87 años fallece madre de candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls

Protestas en Ecuador: atacan caravana del presidente Daniel Noboa tras fin de subsidio al diésel

En desmedro de Érika Olivera: Vicepresidenta de Demócratas apoya la reelección del republicano José Carlos Meza

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Por “media prescripción”: 300 días de cárcel deberá cumplir biólogo por violación de científica francesa en la Antártica chilena

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

3.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

4.
Papelón en Valparaíso: la Roja de Córdova sucumbe ante México y se despide de su Mundial Sub 20

Papelón en Valparaíso: la Roja de Córdova sucumbe ante México y se despide de su Mundial Sub 20

5.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

“Nosotros seguiremos enfocados en derrotar a la izquierda”: Kast pone paños fríos tras cruces con Matthei y su campaña
Chile

“Nosotros seguiremos enfocados en derrotar a la izquierda”: Kast pone paños fríos tras cruces con Matthei y su campaña

“¿Tanto es su ego como para no reconocer un error?”: Eric Aedo cuestiona a ministro Montes por acusaciones contra comando de Jara

A los 87 años fallece madre de candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”
El Deportivo

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental
Cultura y entretención

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Protestas en Ecuador: atacan caravana del presidente Daniel Noboa tras fin de subsidio al diésel
Mundo

Protestas en Ecuador: atacan caravana del presidente Daniel Noboa tras fin de subsidio al diésel

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?