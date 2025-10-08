SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

En desmedro de Érica Olivera: Vicepresidenta de Demócratas apoya la reelección del republicano José Carlos Meza

La exconcejala de Renca Camila Áviles, quien si bien no entregó su respaldo a Kast, señaló que está "obligada a mirar más allá de las fronteras partidistas".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
La exconcejala de Renca y vicepresidenta de Demócratas, Camila Áviles y el diputado republicano, José Carlos Meza.

Esta noche, la primera figura de Demócratas cruzó la vereda en apoyo de una carta del Partido Republicano. Si bien no fue en respaldo a la candidatura de José Antonio Kast, Camila Áviles, vicepresidenta de la tienda encabezada por Ximena Rincón, le dio un espaldarazo al diputado por el Distrito 9 José Carlos Meza, quien va a la reelección. Esto, en desmedro de la carta más fuerte de su partido, Érica Olivera.

Durante el lunes, fue la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien deslizó que desde Demócratas algunps cruzarían de vereda para apoyar a José Antonio Kast en vez de Evelyn Matthei.

En un live en compañía del diputado republicano, si bien Áviles no expresó un apoyo a Kast, pese a las consultas de sus seguidores durante una transmisión de Tiktok, sí se mostró convencida de respaldar a Meza.

Mientras conversaban de aspectos familiares, mascotas y diversas experiencias, la que incluyó el asalto sufrido por el diputado en Recoleta en agosto pasado, la exconcejala por Renca aseguró que “quería comentar algo como introducción a este live”.

“Quiero enmarcar este primer live haciendo una pequeña introducción. Yo soy vicepresidenta nacional de Demócratas, fui fundadora del partido, fui concejala de la comuna de Renca, también fui candidata a alcaldesa de la oposición en Renca y creo que hoy, ante las urgencias que vivimos como país, estoy obligada a mirar más allá de las fronteras partidistas”, explicó Áviles.

La exedil afirmó que “tú eres del Partido Republicano. Yo soy del Partido Demócrata, pero acá tenemos una sola meta. Y esa es ganarle a la inoperancia de la izquierda y para eso necesitamos personas preparadas y que demuestren la mayor capacidad y compromiso con el país”.

“Yo considero que tú, José Carlos, eres una de esas personas y aquí públicamente quería darte mi apoyo como candidato a diputado”, señaló Áviles, quien en diciembre de 2023 protagonizó una polémica con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien la insultó diciéndole “qué show más patético, hueona” en un cruce en la inauguración de una plaza.

El diputado José Carlos Meza, agradeció el apoyo recibido. “Tenemos nuestras diferencias, pero esas diferencias hoy no importan porque no tenemos tiempo para discutirlas. Todas esas cuestiones valóricas que han intentado levantar, hoy no le importan a nadie", señaló Meza.

“La gente quiere vivir en paz, y cuando logremos normalizar el país, ahí probablemente esas diferencias saldrán a la luz, pero hoy tenemos una urgencia y se llama crisis de seguridad”, afirmó Meza.

“Mientras todos nos podamos unir para enfrentarla, dejar de lado las diferencias, yo creo que vamos a sacar adelante la pega más grande de sacar adelante el país”, dijo el diputado republicano en respuesta.

Cabe señalar que en la lista parlamentaria del pacto Chile Grande y Unido por el Distrito 9, que incluye a las comunas de Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, hay dos nombres de Demócratas: Erika Olivera, quien también busca la reelección, y Verónica Montecinos Ortiz.

Más sobre:Elecciones 2025José Carlos MezaCamila Ávilesvicepresidenta de Demócratas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Por “media prescripción”: 300 días de cárcel deberá cumplir biólogo por violación de científica francesa en la Antártica chilena

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

Diputada Labra responde a ministro Grau: “El único que busca rédito electoral con la sala cuna universal es el gobierno”

Los fundamentos de la AC contra el juez Ulloa por “notable abandono de deberes”

Ministra Orellana responde a Kast por aborto legal: “El único voladero de luces es su recorte de US$ 6.000 millones que aún no explica”

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
Papelón en Valparaíso: la Roja de Córdova sucumbe ante México y se despide de su Mundial Sub 20

Papelón en Valparaíso: la Roja de Córdova sucumbe ante México y se despide de su Mundial Sub 20

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

En desmedro de Érica Olivera: Vicepresidenta de Demócratas apoya la reelección del republicano José Carlos Meza
Chile

En desmedro de Érica Olivera: Vicepresidenta de Demócratas apoya la reelección del republicano José Carlos Meza

Por “media prescripción”: 300 días de cárcel deberá cumplir biólogo por violación de científica francesa en la Antártica chilena

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”
El Deportivo

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental
Cultura y entretención

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada
Mundo

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?