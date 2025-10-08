En desmedro de Érica Olivera: Vicepresidenta de Demócratas apoya la reelección del republicano José Carlos Meza

Esta noche, la primera figura de Demócratas cruzó la vereda en apoyo de una carta del Partido Republicano. Si bien no fue en respaldo a la candidatura de José Antonio Kast, Camila Áviles, vicepresidenta de la tienda encabezada por Ximena Rincón, le dio un espaldarazo al diputado por el Distrito 9 José Carlos Meza, quien va a la reelección. Esto, en desmedro de la carta más fuerte de su partido, Érica Olivera.

Durante el lunes, fue la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien deslizó que desde Demócratas algunps cruzarían de vereda para apoyar a José Antonio Kast en vez de Evelyn Matthei.

En un live en compañía del diputado republicano, si bien Áviles no expresó un apoyo a Kast, pese a las consultas de sus seguidores durante una transmisión de Tiktok, sí se mostró convencida de respaldar a Meza.

Mientras conversaban de aspectos familiares, mascotas y diversas experiencias, la que incluyó el asalto sufrido por el diputado en Recoleta en agosto pasado, la exconcejala por Renca aseguró que “quería comentar algo como introducción a este live”.

“Quiero enmarcar este primer live haciendo una pequeña introducción. Yo soy vicepresidenta nacional de Demócratas, fui fundadora del partido, fui concejala de la comuna de Renca, también fui candidata a alcaldesa de la oposición en Renca y creo que hoy, ante las urgencias que vivimos como país, estoy obligada a mirar más allá de las fronteras partidistas”, explicó Áviles.

La exedil afirmó que “tú eres del Partido Republicano. Yo soy del Partido Demócrata, pero acá tenemos una sola meta. Y esa es ganarle a la inoperancia de la izquierda y para eso necesitamos personas preparadas y que demuestren la mayor capacidad y compromiso con el país”.

“Yo considero que tú, José Carlos, eres una de esas personas y aquí públicamente quería darte mi apoyo como candidato a diputado”, señaló Áviles, quien en diciembre de 2023 protagonizó una polémica con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien la insultó diciéndole “qué show más patético, hueona” en un cruce en la inauguración de una plaza.

El diputado José Carlos Meza, agradeció el apoyo recibido. “Tenemos nuestras diferencias, pero esas diferencias hoy no importan porque no tenemos tiempo para discutirlas. Todas esas cuestiones valóricas que han intentado levantar, hoy no le importan a nadie", señaló Meza.

“La gente quiere vivir en paz, y cuando logremos normalizar el país, ahí probablemente esas diferencias saldrán a la luz, pero hoy tenemos una urgencia y se llama crisis de seguridad”, afirmó Meza.

“Mientras todos nos podamos unir para enfrentarla, dejar de lado las diferencias, yo creo que vamos a sacar adelante la pega más grande de sacar adelante el país”, dijo el diputado republicano en respuesta.