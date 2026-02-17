SUSCRÍBETE
    Tensa riña a golpes entre chinchineros y transeúntes en el centro de Antofagasta

    Un violento altercado entre artistas callejeros y transeúntes en el Paseo Matta, en el centro de Antofagasta fue viralizada en redes sociales.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El incidente ocurrió durante el viernes, cuando dos sujetos comenzaron una violenta pelea, forcejeando entre ellos e incluso terminaron en el suelo debido a la intensidad de la discusión, todo esto frente a los demás peatones que transitaban por el lugar.

    De acuerdo a la información entregada por Carabineros, mientras realizaba un patrullaje de rutina por la zona, fueron alertados por una pelea. El operativo terminó con “cinco detenidos por pelea en el sector centro, tres de ellos corresponden a chinchineros”.

    Hasta el momento, no se ha entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

