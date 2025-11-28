Tensión en la frontera con Perú: las dramáticas imágenes de migrantes que buscan salir de Chile

En su intento de abandonar Chile, un grupo de migrantes se encuentra varado en la frontera con Perú. Personal de Carabineros se desplegó en la zona, ante intentos de cortes de ruta.

Los extranjeros no pueden cruzar hacia Perú por la presencia de militares, que custodian la frontera y no permiten su ingreso, ya que las personas no cuentan con los documentos necesarios.

Esta situación no se registraba hace algunos meses, pero anoche se acumularon más de 100 personas, según informó a Chilevisión el gobernador Diego Paco Mamani.

Frente a la situación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, activó un diálogo a nivel de cancillerías con la finalidad de “evitar una crisis humanitaria”.