Cordero dice que situación en frontera con Perú activó diálogo entre cancillerías para “evitar una crisis humanitaria”

Personal de Control de Orden Público de Carabineros se desplegó a la zona fronteriza con Perú ante intentos de cortes de ruta que realizaron personas migrantes que no han podido ingresar al vecino país en su intento de abandonar Chile.

Así lo informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando que la situación activó un diálogo a nivel de cancillerías con la finalidad de “evitar una crisis humanitaria”.

"Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú. Esas personas han quedado en el sector fronterizo chileno. Algunas de ellas han participado en la interrupción de tránsito en la zona. Carabineros ha comparecido al lugar con Control de Orden Público “, detalló la autoridad.

Cordero advirtió que en caso de que el diálogo con esas personas no llegue a buen puerto, se "va a producir al desalojo de esas personas para que no siga interrumpiendo la ruta".

La autoridad aseguró que el flujo de egresos de las semanas recientes en la zona “es relativamente normal”.

El gobierno peruano declaró un estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia, iniciando un despliegue militar.

“Perú ha tomado una decisión sobre un cierto despliegue, ha fortalecido y más bien ha intensificado determinado tipo de control en la frontera”, indicó, acotando que se mantiene con el vecino país un diálogo diplomático y de gestión activo.

“Lo hemos realizado en el pasado, especialmente luego de los problemas que tuvimos en mayo del 2023. Respecto de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, esa conversación se mantiene activa entre ambas cancillerías. El propósito central, al igual que en el periodo anterior, es evitar una crisis humanitaria en la zona”, puntualizó.