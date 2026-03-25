Corte Suprema rechaza demanda por despido injustificado contra trabajador que viajó al extranjero con licencia médica

La Corte Suprema rechazó este martes una demanda por despido injustificado y confirmó la legalidad de la desvinculación de un ejecutivo de una empresa de asesorías que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.

La Cuarta Sala del máximo tribunal, compuesta por el ministro Ricardo Blanco, las ministras Jessica González y Mireya López, junto a las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop, adoptó la decisión tras acoger un recurso de unificación de jurisprudencia, y concluyó que el trabajador incurrió en una conducta impropia que justificaba su despido.

El fallo estableció que el artículo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo faculta al empleador para poner término a la relación laboral cuando el dependiente incurre en actos deshonestos o faltas de integridad.

En este caso, el tribunal acreditó que el demandante presentó una licencia médica para ausentarse de sus labores, pero la utilizó para viajar al extranjero, incumpliendo la finalidad de reposo y afectando la buena fe exigida en el vínculo laboral.

La sentencia subrayó que la ausencia del trabajador carecía de justificación y que su actuar representó un abuso del sistema de seguridad social, pues la empresa debió tramitar el documento y pagar el subsidio correspondiente, además de reorganizar sus procedimientos internos.

Asimismo, la Corte precisó que la falta de probidad no requiere estar directamente vinculada a la tarea encomendada, sino que también abarca actos que incidan en el desempeño y en la buena marcha de la empresa.

Con esta resolución, el máximo tribunal corrigió la interpretación de instancias anteriores que habían condenado a la empresa al pago de indemnizaciones, confirmando que el despido se ajustó a derecho.