SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema rechaza demanda por despido injustificado contra trabajador que viajó al extranjero con licencia médica

    El máximo tribunal acreditó que el demandante presentó una licencia médica para ausentarse de sus labores, pero la utilizó para viajar al extranjero, incumpliendo la finalidad de reposo y afectando la buena fe exigida en el vínculo laboral.

    Por 
    Roberto Martínez
    Licencias médicas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Corte Suprema rechazó este martes una demanda por despido injustificado y confirmó la legalidad de la desvinculación de un ejecutivo de una empresa de asesorías que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.

    La Cuarta Sala del máximo tribunal, compuesta por el ministro Ricardo Blanco, las ministras Jessica González y Mireya López, junto a las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop, adoptó la decisión tras acoger un recurso de unificación de jurisprudencia, y concluyó que el trabajador incurrió en una conducta impropia que justificaba su despido.

    El fallo estableció que el artículo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo faculta al empleador para poner término a la relación laboral cuando el dependiente incurre en actos deshonestos o faltas de integridad.

    En este caso, el tribunal acreditó que el demandante presentó una licencia médica para ausentarse de sus labores, pero la utilizó para viajar al extranjero, incumpliendo la finalidad de reposo y afectando la buena fe exigida en el vínculo laboral.

    La sentencia subrayó que la ausencia del trabajador carecía de justificación y que su actuar representó un abuso del sistema de seguridad social, pues la empresa debió tramitar el documento y pagar el subsidio correspondiente, además de reorganizar sus procedimientos internos.

    Asimismo, la Corte precisó que la falta de probidad no requiere estar directamente vinculada a la tarea encomendada, sino que también abarca actos que incidan en el desempeño y en la buena marcha de la empresa.

    Con esta resolución, el máximo tribunal corrigió la interpretación de instancias anteriores que habían condenado a la empresa al pago de indemnizaciones, confirmando que el despido se ajustó a derecho.

    Más sobre:Licencias médicasCorte SupremaDespido injustificadoJudicialNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a escolar que portaba una escopeta artesanal en plena vía pública de Pudahuel

    De “el jueves será un día negro” a “valoramos la iniciativa”: Las reacciones de parlamentarios tras aprobación de medidas para atenuar alza en combustibles

    Senado pospone definición de comisiones legislativas y votación queda para este miércoles

    “Jamás ocuparía esa palabra”: Quiroz refuta publicación del gobierno en redes sociales que acusaba la “quiebra” del Estado

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Delincuentes asaltan sucursal de Integramédica en Mall Plaza Sur de San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    2.
    El traslado de cuatro funcionarios de la PDI que gatilló el quiebre de Steinert con la prefecta (r) Peña

    El traslado de cuatro funcionarios de la PDI que gatilló el quiebre de Steinert con la prefecta (r) Peña

    3.
    Jorge Alessandri (UDI) pide a Schalper (RN) que limite sus críticas públicas al gobierno: “Lo llamaría a hacerlas en privado”

    Jorge Alessandri (UDI) pide a Schalper (RN) que limite sus críticas públicas al gobierno: “Lo llamaría a hacerlas en privado”

    4.
    Caso Sierra Bella: inmobiliaria pide al TC levantar suspensión de demanda civil por millonaria deuda de la Municipalidad de Santiago

    Caso Sierra Bella: inmobiliaria pide al TC levantar suspensión de demanda civil por millonaria deuda de la Municipalidad de Santiago

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Detienen a escolar que portaba una escopeta artesanal en plena vía pública de Pudahuel
    Chile

    Detienen a escolar que portaba una escopeta artesanal en plena vía pública de Pudahuel

    Corte Suprema rechaza demanda por despido injustificado contra trabajador que viajó al extranjero con licencia médica

    De “el jueves será un día negro” a “valoramos la iniciativa”: Las reacciones de parlamentarios tras aprobación de medidas para atenuar alza en combustibles

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible
    Negocios

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Mercados cierran con señales mixtas mientras siguen el desarrollo del conflicto en Irán

    CPC y alza de la bencina: “En muchas de las actividades productivas hay contratos que permiten ajustes asociados al precio del combustible”

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    La felicidad de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga
    El Deportivo

    La felicidad de Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Al fin aparece Colo Colo: los albos ganan a Concepción por la Copa de la Liga en su mejor actuación de la temporada

    Calles repletas y estadio cerrado: la recepción a Santiago Wanderers en Valparaíso tras la Copa Libertadores Sub 20

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista
    Cultura y entretención

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La historia del cine chileno en la Berlinale: triunfos, glorias y mujeres fantásticas

    El sombrío diagnóstico del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ante la crisis global por alza de los combustibles
    Mundo

    El sombrío diagnóstico del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ante la crisis global por alza de los combustibles

    Trump juega al misterio y asegura que Irán le hizo un “regalo muy grande” en relación con el estrecho de Ormuz

    Irán denuncia un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones