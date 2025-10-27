SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Trabajos forzados, pena de muerte y militares por decreto: Velarde, Omegna y Cornejo se enfrentan en La Mesa del Poder

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, los candidatos Marco Velarde (FA), candidato a diputado en el distrito 12; Ítalo Omegna (PNL), candidato a diputado en el distrito 8 y Macarena Cornejo (Evópoli), candidata a diputada del distrito 11, enfrentaron posturas en temas valóricos. Específicamente, sobre los temas que marcaron el debate presidencial del domingo.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónLa Mesa del PoderMesa del PoderMarco VelardeÍtalo OmegnaMacarena Cornejo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Ford detiene la producción de la F-150 eléctrica frente a un escenario de millonarias pérdidas

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX
Cultura y entretención

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal