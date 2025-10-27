Trabajos forzados, pena de muerte y militares por decreto: Velarde, Omegna y Cornejo se enfrentan en La Mesa del Poder
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, los candidatos Marco Velarde (FA), candidato a diputado en el distrito 12; Ítalo Omegna (PNL), candidato a diputado en el distrito 8 y Macarena Cornejo (Evópoli), candidata a diputada del distrito 11, enfrentaron posturas en temas valóricos. Específicamente, sobre los temas que marcaron el debate presidencial del domingo.
