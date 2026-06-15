¿Traerá realmente la paz el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán?
¿Traerá realmente la paz el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán?
Tras largas negociaciones, ambas naciones anunciaron que han acordado los términos para poner fin a su guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una noticia que alivió a los mercados de todo el mundo.
El texto del acuerdo, que no se ha hecho público, incluye un alto el fuego de 60 días para allanar el camino a las negociaciones que conduzcan a un acuerdo de paz definitivo. Está previsto que el memorando de entendimiento se firme oficialmente el viernes en Suiza. Acá te lo contamos.
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