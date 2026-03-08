Tras tensiones: Boric y Kast se refirieron a sorpresiva reunión en La Moneda

Tras la cita, ambas autoridades entregaron declaraciones. El actual Mandatario explicó que el motivo “tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido”.

“Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”, declaró Boric tras agradecer la asistencia de Kast a la reunión convocada.

Por su parte, el presidente electo, quién venía de regreso de su viaje por Estados Unidos valoró la instancia y agradeció la entrega de antecendetes de parte del Mandatario. “Recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, indicó.