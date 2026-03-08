SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Tras tensiones: Boric y Kast se refirieron a sorpresiva reunión en La Moneda

    Un nuevo encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast se llevó a cabo este domingo en La Moneda. Luego de una semana de controversias debido a la polémica del cable chino y la suspensión del gobierno entrante de las reuniones bilaterales.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Tras la cita, ambas autoridades entregaron declaraciones. El actual Mandatario explicó que el motivo “tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido”.

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”, declaró Boric tras agradecer la asistencia de Kast a la reunión convocada.

    Por su parte, el presidente electo, quién venía de regreso de su viaje por Estados Unidos valoró la instancia y agradeció la entrega de antecendetes de parte del Mandatario. “Recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, indicó.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Macron pide a Irán cesar ataques y reabrir el estrecho de Ormuz en medio de escalada regional

    Recurso de inhabilidad contra jueza motiva postergación de formalización en caso de corrupción en Los Ángeles

    Alexis Sánchez no logra ayudar al Sevilla, que mastica un amargo empate ante el Rayo Vallecano

    “Excelente señal”: sectores políticos valoran nueva reunión entre Boric y Kast ad portas del cambio de mando

    Europa y América Latina conmemoran el Día Internacional de la Mujer con multitudinarias marchas

    Servicios

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes
    Chile

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Recurso de inhabilidad contra jueza motiva postergación de formalización en caso de corrupción en Los Ángeles

    “Excelente señal”: sectores políticos valoran nueva reunión entre Boric y Kast ad portas del cambio de mando

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo
    Negocios

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo

    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Alexis Sánchez no logra ayudar al Sevilla, que mastica un amargo empate ante el Rayo Vallecano
    El Deportivo

    Alexis Sánchez no logra ayudar al Sevilla, que mastica un amargo empate ante el Rayo Vallecano

    Con uniforme y todo a la piscina del CAR: el alocado festejo de las Diablas tras clasificar al Mundial

    Repasa la igualdad del Sevilla de Alexis Sánchez frente al Rayo Vallecano en la liga española

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Macron pide a Irán cesar ataques y reabrir el estrecho de Ormuz en medio de escalada regional
    Mundo

    Macron pide a Irán cesar ataques y reabrir el estrecho de Ormuz en medio de escalada regional

    Europa y América Latina conmemoran el Día Internacional de la Mujer con multitudinarias marchas

    Díaz-Canel critica la cumbre “reaccionaria y neocolonial” de Trump y sus aliados latinoamericanos en Florida

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso